«Как любой мужчина»: Burito раскрыл секрет восстановления сил

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист Эксклюзив 44 0

Певец признался, что после выступлений ему больше всего помогает отдых с сыном.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Burito поделился как любит отдыхать после концертов

Солист Burito, Игорь Бурнышев, рассказал, как проводит время после концертов. По словам артиста, иногда ему хочется просто полежать на диване перед телевизором или поиграть в видеоигры. Однако лучше всего восстанавливать силы музыканту помогает общение с сыном. Об этом он рассказал с 5-tv.ru.

«Ложусь на диван дома, переключаю пультом каналы, как любой мужчина, либо играю в игры, но чаще всего, наверное, отдыхаю, когда с сыном провожу время», — поделился исполнитель.

Burito отметил, что старается как можно больше времени уделять ребенку. Отец и сын вместе тренируются, катаются на скейтборде, самокате и сноуборде, а также ездят на рыбалку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Виталий Гогунский рассказал о своем отношении к любви и признался, что считает важным не откладывать чувства на потом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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