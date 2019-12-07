«Получил леща»: неудачная попытка котенка стянуть рыбу насмешила соцсети

В социальных сетях набирает популярность видео с неудачной попыткой кота полакомиться рыбой. Короткий ролик демонстрирует провал хвостатого любителя чужого улова.

На видео, опубликованном изданием «Ридус», котенок пытается ухватить хвост крупной рыбы, который торчит из ведра. Однако заветная добыча выскальзывает из крошечных лапок — и рикошетом бьет животное по мордочке. Перепуганный воришка принимает решение спешно ретироваться.

«Получил „леща“.»

«Закусил рыбкой, называется», — пишут уже посмотревшие ролик пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «лунная походка» котенка рассмешила пользователей соцсети. Ролик с животным, принявшимся скакать от испуга, набрал сотни тысяч просмотров.