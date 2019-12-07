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  4. Кемеровчанка Ксения Кривко стала миссис Земной шар-2020

Кемеровчанка Ксения Кривко стала миссис Земной шар-2020

, 18:19 | Светлана Шевченко Фото 88

Финал Mrs Global -2020 только что завершился в китайском городе Шэнчьжэнь.

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Фото, видео: Instagram @krivko_ksenia

Представлявшая Россию уроженка Кемерово Ксения Кривко стала обладательницей главного титула на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global-2020. Финал конкурса только что завершился в китайском городе Шэнчьжэнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PR-менеджера победительницы.

«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!» — заявила Наталья Токмогашева.

Ксения Кривко представляла Россию на международном конкурсе красоты после победы на отечественном «Миссис Россия 2019».

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