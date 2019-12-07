Кемеровчанка Ксения Кривко стала миссис Земной шар-2020

Представлявшая Россию уроженка Кемерово Ксения Кривко стала обладательницей главного титула на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global-2020. Финал конкурса только что завершился в китайском городе Шэнчьжэнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PR-менеджера победительницы.

«Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!» — заявила Наталья Токмогашева.

Ксения Кривко представляла Россию на международном конкурсе красоты после победы на отечественном «Миссис Россия 2019».