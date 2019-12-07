Видео с места ДТП, где автомобиль влетел в толпу школьников в Нижнем Новгороде. По последней информации, один взрослый погиб, еще девять детей госпитализированы.

На кадрах с места аварии, что два автомобиля находятся на тротуаре. Еще два посередине проезжей части.

Предварительно, группа школьников ориентировочно в возрасте 15-16 лет в сопровождении взрослых шли в театр, когда в них влетел один из четырех автомобилей, который столкнулись на перекресте в районе улицы Максима Горького.

На месте работают экстренные службы и полиция. Обстоятельства ДТП уточняются.