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  4. Видео с места ДТП, где автомобиль влетел в толпу школьников в Нижнем Новгороде

Видео с места ДТП, где автомобиль влетел в толпу школьников в Нижнем Новгороде

, 18:55 | Светлана Шевченко Видео 209

По последней информации, один взрослый погиб, еще девять детей госпитализированы.

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Фото, видео: ВКонтакте @ekipazh52

Видео с места ДТП, где автомобиль влетел в толпу школьников в Нижнем Новгороде. По последней информации, один взрослый погиб, еще девять детей госпитализированы.

На кадрах с места аварии, что два автомобиля находятся на тротуаре. Еще два посередине проезжей части.

Предварительно, группа школьников ориентировочно в возрасте 15-16 лет в сопровождении взрослых шли в театр, когда в них влетел один из четырех автомобилей, который столкнулись на перекресте в районе улицы Максима Горького.

На месте работают экстренные службы и полиция. Обстоятельства ДТП уточняются.

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