Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря

Неделя со 9 по 15 декабря будет очень позитивной. Особо активно и положительно будет проявляться тема любви и секса. Также будет присутствовать вдохновение, стремление к творчеству, новаторству, изобретательство.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет направить энергию в благотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается период, благоприятный для достижений и деловой жизни, но сложный для личных отношений и любви. На предстоящей неделе вы будете настойчивы, но вам будет не хватать чувства такта. Лучше сосредоточиться на работе и деловых планах

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов продолжает усиливаться внутреннее раздражение, конфликтность. Сгладить эту тенденцию поможет стремление к удовольствиям и приятному общению, которые будет обеспечивать Венера. В целом возможно перевозбуждение сексуальной сферы, раздражение, сменяющееся влечением. И вообще неустойчивое эмоциональное состояние, перепады настроения.

Близнецы — гороскоп на неделю

В жизни Близнецов могут возникать конфликты и ссоры. Скорее всего, вам придется отстаивать свои интересы, возможно кто-то будет пытаться подорвать ваш авторитет. Вам лучше по возможности избегать столкновений и противостояния, строить отношения на паритетных началах.

Рак — гороскоп на неделю

Раки будут необычно энергичны, смогут совершать много действий, ведущих к успеху. Но эмоциональное удовлетворение при этом будет отсутствовать. Также лучше сконцентрироваться на деловой сфере и активных действиях, чем пытаться выяснять что-то в личных отношениях. В любовной сфере вам будет сложно найти общий язык с партнером и о чем-либо договориться.

Лев — гороскоп на неделю

Львам следует проявить лидерство и настойчивость. Однако настойчивость может перерасти в агрессивность и конфликты, – следующая неделя будет способствовать этому. Нейтрализовать эту энергию поможет умеренная физическая активность. Также вам важно будет держать фокус внимания: куда вы идете вообще, по большому счету. Это тоже поможет избежать стычек и столкновений.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя, насыщенная энергиями. Возможно повышенное сексуальное возбуждение и особая склонность развивать личные отношения, наслаждаться ими, в том числе сексуальной жизнью. Неделя особенно благоприятствует именно этой сфере. Для деловых достижений и далеко идущих планов неделя неудачная. Вам будет сложно сосредоточиться и спланировать что-то дельное.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоящая неделя поможет договориться с окружающими по существу, прояснить позиции, наметить совместные действия. Для выяснения эмоциональной стороны отношений неделя не подходящая – возможны обиды, неспособность найти общий язык, неудовлетворенность общением.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на предстоящей неделе предстоит пик энергетической активности. У вас повышенное количество сил, что располагает к занятиям спортом, любой другой физической активности, сексуальным отношениям. Эмоциональная сторона отношений тоже на высоте – вам легко найти общий язык, подход к партнеру, получить наслаждение от общения. В целом неделя особо благоприятствует любовным отношениям.

Стрелец — гороскоп на неделю

У многих Стрельцов на предстоящей неделе будут Дни Рождения. Настройтесь на позитивный лад, и крупными мазками набросайте планы нас предстоящий год. Ваше сфокусированное цельное состояние будет способствовать дальнейшей реализации этих планов. В остальном неделя вам предстоит довольно спокойная.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет очень энергичной. Она будет способствовать точному воплощению планов и поможет переделать много дел. Также неделя благоприятствует развитию личных отношений, приятным знакомствам и разговорам по душам. В целом, пожалуй даже будет лучше больше сосредоточиться на личной жизни.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям энергии предстоящей недели принесут больше конфликтов, чем позитива. Энергия противостояний и столкновений будет довольно сильной. В то же время неделя обещает вам присутствие хорошей самооценки, собранность и способность противостоять неудачам. В итоге, конфликты могут происходить, затрагивать вас, но не пошатнут вашу внутреннюю уверенность. В данном случае это может быть не слишком хорошо, так как позволяет конфликтам продолжаться и затягиваться.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя будет идеальна для любви, секса, развития отношений. Страстность и обаяние будут присутствовать в вашей жизни одновременно, даря незабываемые мгновения. Для деловой активности неделя не подходящая, так как вам будет сложно собраться, сфокусироваться на чем-либо и следовать плану. Однако общая энергичность будет присутствовать и поможет сделать много дел, возможно несколько не последовательно.

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