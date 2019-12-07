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В Киеве автомобиль слетел с путепровода на пешеходную зону

, 20:43 | Светлана Шевченко Фото 20

Авария произошла недалеко от станции метро «Левобережная».

Фото: segodnya.ua

Водитель в Киеве не справился с управлением и слетел с путепровода на пешеходную зону. Об этом сообщает издание segodnya.ua.

Авария произошла недалеко от станции метро «Левобережная». Каким-то чудом удалось избежать жертв. После полета с моста автомобиль Subaru Forester приземлился на крышу.

Водитель с места ДТП был госпитализирован. На месте работают экстренные службы украинской столицы.

Обстоятельства происшествия еще предстоит уточнить. Водитель утверждает, что его подрезали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезной аварии, которая произошла в Нижнем Новгороде. После столкновения четырех автомобилей на перекрестке в районе улицы Максима Горького одна из них отлетела в группу школьников, которые вместе с двумя сопровождающими направлялись в театр. В результате ДТП погибла учительница. Десять детей и двое взрослых госпитализированы. Угрозы для их жизни нет.

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