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  4. Фото: В Москве на дне рождения имениннику откусили ухо (18+)

Фото: В Москве на дне рождения имениннику откусили ухо (18+)

, 0:18 | Алиса Маркова Внимание: шокирующие кадры! 192

Пострадавший заступился за девушку, которую якобы толкнули, и поплатился частью тела.

Фото: www.globallookpress.com © imagebroker/Rosseforp

Житель Москвы лишился части ушной раковины после конфликта, который произошел во время празднования дня рождения в ресторане «Дурдинъ» на Волгоградском проспекте. По данным 5-tv.ru, потасовка произошла из-за одной гостьи праздничной вечеринки. Ее якобы толкнули двое мужчин.

Пострадавший, который с друзьями отмечал свой 30-й день рождения, решил заступиться за девушку, в ответ один из мужчин набросился на него и откусил часть уха.

5-tv.ru

Сейчас пострадавший находится в больнице, сообщается, что часть ушной раковины обратно пришить не удастся. Нападавший был доставлен в отдел полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тем временем, девушка, из-за которой возник конфликт, с места происшествия скрылась.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что массовая драка со стрельбой произошла в кафе Москвы.

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