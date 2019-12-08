Поездка на тот свет? Почему в РФ таксистом можно работать без прав и как отладить систему

Основных причин печальной статистики несколько. Во-первых, низкие тарифы, которые заставляют водителей работать без отдыха. Во-вторых, агрегаторы, которые устанавливают эти тарифы, забирают себе львиную долю и ответственности не несут. А в третьих, стать шофером такси сегодня может любой человек за пару тысяч рублей можно состряпать в сети поддельный аккаунт и спокойно отправляться в рейс. Почему простая, казалось бы, поездка превратилась в «русскую рулетку», выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

«Я слышу сигнал, тут у меня телефон… и вдруг удар, и дым-дым-дым», — рассказывает пострадавшая.

Предсказуемый финал лихой поездки: авария в самом центре Петербурга. Вместо нужного двора таксист финишировал на встречной полосе: лоб в лоб с другой машиной. Для Ольги Полютиной дорога в гости обернулась сотрясением мозга и повреждением глаз. Впереди долгое и затратное лечение.

«Я до сих пор на успокоительных сплю. Бывает, что забываю выпить успокоительные, потом просыпаюсь через два часа, в страхе», - говорит Ольга Полютина.

Впрочем, Ольга еще легко отделалась: таксисты все чаще доставляют россиян в буквальном смысле на тот свет. Громкая авария с двумя погибшими — и снова в Северной столице, десятки жертв в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске. За год количество ДТП с такси выросло на 60%, почти до трех тысяч случаев. Агрегаторы кивают на таксопарки, те на водителей, а последние говорят: из-за низких тарифов просто вынуждены катать пассажиров с ветерком.

«Это стандартно. Если вас обогнал таксист, значит он везет „фиксу“ и ему нужно быстрее закончить, чтобы взять следующий заказ», — рассказывает индивидуальный предприниматель, водитель такси Вячеслав Уланов.

Средняя часовая зарплата водителя уже упала до 170 рублей — ниже, чем в ресторанах быстрого питания, а время работы наоборот возросло — до 13 часов в сутки. Такие условия привели к настоящему бунту: на этой неделе таксисты вышли на забастовки по всей стране. Еще одна причина недовольства — непреодолимая конкуренция. В борьбе за рынок, клиентов, долю и барыши агрегаторы нанимают всех подряд.

«Такси сегодня превратилось в социальную помойку. Сюда приходят маргиналы, люди с судимостью, те, кого больше нигде не берут на работу», — поясняет водитель такси Сергей Кузин.

Удивительно, но приехать за вами может даже таксист без прав. Интернет ему в помощь. За деньги клиента умельцы готовы исполнить любой каприз: от отрисовки липовых прав до регистрации аккаунта с приставкой «премиум».

«Вы выходите на линию без каких-либо проблем будучи абсолютно рандомным человеком. Всем глубоко на это наплевать, потому что главная цель агрегаторов — это зарабатывать деньги», — считает блогер Станислав Трубников.

Схема обмана, по словам блогера, работает безотказно. Потенциальный таксист отправляет данные своего авто партнеру агрегатора и без проблем попадает в общую базу данных. Затем в дело вступают те самые мастера фотошопа. Права с измененным номером и другие поддельные документы они регистрируют прямо в приложении.

Мы решили провести максимально абсурдный эксперимент. Сфотографировали автомобиль из каршеринга и его документы, которые никак не должны пройти проверку. Затем заказали у теневых дельцов полный пакет услуг: поддельные права, портрет Александра Пушкина и несуразное имя в профиле. Ответ на вопрос о стоимости регистрации пришел сразу: две с половиной тысячи рублей, агрегатор пропустит.

«Вот он, типичный выпускник автошколы с почти нулевым опытом вождения в реальной жизни. Но стоит запустить приложение и теперь я — настоящий профессионал: шофер с высоким рейтингом и массой положительных отзывов от довольных пассажиров. Остается только сесть в машину — теперь уже неважно какую, подключиться к системе и готово. Через несколько минут за вами заедет уже не Кирилл Валерьевич, а условный Иван Иванович», — демонстрирует работу схемы корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев.

Такой же абстрактный персонаж навестил и москвичку Дарью Галкину. Водитель славянской внешности — по профилю — на поверку оказался выходцем с востока. Сам процесс поездки женщина не помнит, зато результат не забудет: все те же травмы, госпиталь, судебный процесс.

«Меня менее всего в этой ситуации не интересует компенсация, которую мне мог бы выплатить таксист. Меня интересует компенсация непосредственно с такси. Я подала в суд на прошлой неделе, и пока не могу ничего предсказать. Ожидаю», — говорит пострадавшая Дарья Галкина.

В том, кого именно и, главное, как нужно наказывать, до их пор не понимают даже в Госдуме. Федеральный закон «О такси» появился еще восемь лет назад. Но тогда не было пресловутых агрегаторов. С тех пор специалисты разрабатывают поправки, пытаются их вписать, потому что пока агрегаторы по закону лишь «прокладки» между таксопарком и пассажиром, оказывающие информационную поддержку первым и вторым. Процесс законотворчества буксует. Слишком много переменных. Уследить за всеми невозможно как физически, так и технологически.

«Невозможно ввести, приняв Федеральный закон и запретив что-то делать. На 27 миллионов заказов нужно 27 миллионов контролеров. Или нужны данные информационных систем, которые будут получать данные от организаторов перевозок-агрегаторов», — считает руководитель центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

В поддержку электронных систем контроля высказываются и юристы. Единая база профилей позволит точно отслеживать личность водителей, график работы и скоростной режим. Но для ее создания нужно время и средства, которые, возможно, придется тратить агрегаторам — себе в убыток. Российский рынок такси приносит около 700 миллиардов рублей годовой прибыли и терять даже небольшой кусок денежного пирога там вряд ли согласятся.

«Перевозчики пытаются лавировать между этими законами, ища лазейки. Мы прекрасно понимаем, как в нашей стране принимают законы. Сначала он принимается, а потом мы разгребаем негативные последствия, которые наступают после», — говорит юрист Владимир Гарнин.

О сроках принятия закона в парламенте пока не говорят, добавят ли в него пункт об электронной системе контроля — также неизвестно. И пока эксперты всерьез советуют россиянам «притормозить» или хотя бы ограничить свои игры с такси. Ведь если умерить аппетиты агрегаторов некому свыше, каждый следующий заказ становится опаснее предыдущего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что водитель на Kia впечатал такси в столб на юге Петербурга.