Душевное волонтерство: в России все больше развиваются проекты общественной помощи

Добро, участие, взаимовыручка можно смело назвать нашей национальной отличительной чертой. Прийти на помощь в самый сложный момент. Не остаться в стороне. И это не только в пределах страны.

После той же Олимпиады в Сочи за нашими волонтерами стали охотится многие общественные организации со всего мира. И получается, что это еще одна мягкая сила нашей страны. Добровольцы выполнят главную миссию — своими делами и поступками меняют образ России. Как именно — расскажет Екатерина Иванова.

«Волонтером года становится Инесса Клюкина. Проект творческая инклюзивная студия „э-моция“», — звучит со сцены.

Свою победу отважная девушка с большим сердцем и невероятно сильным характером посвятила таким же добровольцам, как она сама. Ведь только все вместе эти ребята делают мир лучше.

«Так классно, что ты выиграла. Я на трибунах за тебя сегодня радовалась. Спасибо тебе большое!»

На сцену Инесса вышла сама. Хотя с детства прикована к инвалидному креслу. Желание жить и помогать другим оказалось сильнее страшного диагноза. На личном примере девушка доказала — невозможное возможно.

«В какой-то момент я поняла, что мне много уже лет, 20, например, что нужно реализовывать свои мечты. Потому что никто не придет, что-то не изменится, если ты сама не пойдешь за этим», — говорит Инесса.

Так появилась театральная студия «Э-моция». Уникальная труппа, в которой актеры с инвалидностью играют не хуже своих партнеров. Софья Ефанова тоже решила — сидеть сложа руки, это не про нее. Вместе с отцом и братьями девушка работает в столярной мастерской. Семья помогает ребятам из детских домов поверить в себя и получить профессию.

«Что ты умел делать два года назад?»

«Ничего я не умел делать два года назад, нас в детском доме ничему не учили», — говорит Владимир Резовских.

В новой семье работа спорится. Скамейки, двери, кормушки. Все, что сделано своими руками, идет на благотворительность. Что-то подарили школе, что-то садику. В планах новая детская площадка. Бойкая девушка мечтала обо всем поведать президенту, но при личной встрече как-то растерялась.

«Я забыла, что хотела сказать. Извините», — волнуется при встрече с президентом София.

«Софья мудрая значит, да?» — спрашивает ее Владимир Путин.

Помощь ветеранам, работа в больницах, поиск пропавших без вести, экологические программы. С каждым годом армия добровольцев только растет. Сегодня эта цифра уже перевалила за 15 миллионов.

«Процентов 80 в нашей стране за последние полгода совершили хоть один, но маленький шаг, совершили доброе дело. Поэтому, эта цифра гораздо больше», — рассказывает руководитель отдела по работе с волонтерами Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга Сергей Борисов.

Социологи составили портрет среднестатистического волонтера. Это, как правило, девушка в возрасте от 17 до 24 лет. Мужчин всего 22 процента. Чаще всего добровольцы работают на различных мероприятиях. Затем идут социальные программы и экология. А началось все со спорта. Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи стали своеобразным трамплином для развития в России целого движения. Открытые, образованные, готовые в любую минуту прийти на помощь волонтеры кардинально перевернули представление иностранцев о России. Здесь гостей всегда ждут не приключения, а самый теплый прием. Антон Белов как раз встречал болельщиков в Олимпийской столице.

«Приезжало много иностранных гостей. Ты им подсказывал, помогал. Они говорили — мы все думали, что у вас хмуро, серо и вы вообще никогда не улыбаетесь. Смотрим и видим ваши улыбки и открытые лица», — рассказывает директор волонтерского центра УРФУ «Волонтеры Урала» Антон Белов.

Сегодня наши ребята абсолютно искренне и бескорыстно работают в самых разных точках планеты. Будь то Гватемала. Виктория Валикова из Уфы на пожертвования построила здесь целую клинику.

«Мы не сидим, не плачем. Мы делаем что-то, чтобы это изменить, кто, если не мы», — говорит Виктория.

Кения. Кирилл кузнецов из Курска ведет прием больных в трущобах. Никарагуа. Полина Цыбульник студентка из Ухты поехала на другой конец света строить школу.

«Там стояли голые стены. Наши парни построили потолок, мы красили стены. Парты делали», — рассказывает Полина.

Благодаря таким альтруистам в мире окончательно развенчан миф об исключительно западных благотворительных миссиях. Наши волонтеры стали полноценными участниками главных мировых событий. Добровольцы — это мягкая сила России, парламентеры, которые наводят мосты и продвигают интересы России.

«Если брать волонтерство в формате европейского, то там это некий формат такой работы все-таки. А у нас волонтерство и добровольчество это стояние души, образ жизни. И когда люди делают это настолько самозабвенно, как у нас. Понятно, это будет востребовано везде», — поясняет руководитель центрального штаба союза добровольцев России Сергей Бондаренко.

Волонтерство — это не только возможность кому-то помочь, но и шанс получить дополнительное образование, подтянуть язык, завести новые знакомства. Инструмент для саморазвития и самореализации. Для кого-то социальный лифт. В высшей школе госуправления участие в волонтерских программах теперь обязательное условие.

«Один из участников форума сказал хорошие слова, они мне запали в душу: „Волонтерство — это не коммерческий сектор, а душевный“. Это действительно душевный сектор. И мне кажется, что чувство взаимопомощи и открытость души заложены в россиянах историческими и культурными кодами», — говорит первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Может, поэтому, мы подчас даже сами не замечаем, как делаем добрые дела. Ведь для этого не требуется каких-то сверх усилий. Отправить смс и помочь больному ребенку. Сдать кровь в качестве донора. Поделиться ужином с голодающим. Выйти на субботник — не задумываясь. Просто так.