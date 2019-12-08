Мнение Мараховского: как модераторы Facebook на зоофилию жаловались

Компания Facebook на этой неделе получила очередную головную боль в виде иска от своих бывших модераторов. Иск подан в Ирландии, но дальше к нему может присоединиться весь глобус. В чем суть. Соцсеть изначально создавалась, как известно, для того, чтобы студенты американских колледжей могли переписываться и обмениваться фотками с вечеринок и концертов.

Если бы Марку Цукербергу кто-нибудь сказал в 2006-м, что через Facebook будут рассылать экстремизм и исламизм, видео с убийствами и педофилией, разжигать всякую ненависть и даже избирать президента США — он бы, возможно, в ужасе отказался от своей затеи. Но потом стало уже поздно. И когда Facebook столкнулся с настоящим человечеством в полном объеме — ему понадобилась своя полиция. То есть куча модераторов, чьей задачей стало находить и уничтожать нелегальный контент.

А теперь — самое интересное и поучительное. Эти люди, естественно, имели дело не с самой лучшей стороной человечества. Они видели записи убийств и сцены зоофилии. Они видели педофилию, богохульство, содомию и БДСМ. От всего этого им стало не по себе. Но, конечно, жаловаться в нынешних передовых странах можно не на все.

Если ты, скажем, испытал стресс, узнав, что в шведской церкви на алтарь повесили картину из бара «Голубая Устрица», то жаловаться на это нельзя. Но, слава Богу, пока можно жаловаться хотя бы на педофилию и зоофилию. Что бывшие рядовые армии Facebook и делают. По их словам, работа на Facebook нанесла им большое количество психических травм — и теперь им положена компенсация.

Что тут интересно для нас. Мы с вами понятия пока не имеем, насколько все запущено в передовых странах на предмет травм. Если коротко, то у них психические, то есть зачастую воображаемые, травмы юридически почти равняются физическим. То есть если кто-то сломал ногу на работе и, если кто-то расплакался — это где-то примерно одно и тоже. И вот это почти такая же жуткая штука, как зоофилия.

Потому что вместо того, чтобы не придавать лишнего значения тому, что ты переживаешь — наши современники начинают смотреть на свои так называемые «травмы» как на источник дохода. А значит, как на форму успеха. Ведь если тебе удалось получить где-нибудь на работе травму, то потом, если все сложится, ты сможешь вообще не работать. У нас, кстати, любители травмократии тоже есть. И очень важно, чтобы они случайно не оказались в законе.

Виктор Мараховский — журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.