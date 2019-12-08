Две девочки скончались в онкоцентре имени Блохина

Две несовершеннолетние пациентки скончались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы учреждения.

«К сожалению, состояние обоих подростков было крайне тяжелым <…>. У обоих детей развилось серьезное осложнение — реакция трансплантат против хозяина (РТПХ)», — сообщили в НМИЦ, уточнив, что подростки боролись с острым лимфобластным лейкозом.

В онкоцентре имени Блохина отметили, что выживаемость при указанном заболевании составляет 80%. Врачи понимали, что шансы на выздоровление у девочек были очень небольшими, о чем говорили с родителями.

«Трансплантацию костного мозга обоим пациентам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились. С приходом в центр новой команды врачей, дети получали самое современное лечение», — также говорится в сообщении.

Как сообщал 5-tv.ru, 30 сентября 26 детских онкологов онкоцентра имени Блохина обвинили новое руководство в несправедливости и пригрозили своим увольнением. В итоге ушли девять специалистов.