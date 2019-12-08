Почему на западе недовольны запуском «Силы Сибири»

Пока в Североатлантическом альянсе размышляют категориями мнимых угроз, Россия идет навстречу партнерам, которым не надо ничего доказывать и объяснять. В этот понедельник состоялось историческое событие — по газопроводу «Сила Сибири» в Китай пошло голубое топливо. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин лично дали старт этому событию.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана», — спросил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Разрешаю. Начинайте», — ответил президент РФ Владимир Путин.

«Прошу открыть линейный кран», — сказал Алексей Миллер

«Поехали!» — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Слышали слово, которое произнес китайский лидер — «Поехали!»? И ведь на самом деле этот запуск газопровода сопоставим с первым полетом человека в космос. В отношения двух стран начинается новая эпоха. Подписанный пять лет назад между нашими странами документ уже тогда назвали контрактом века.

Газопровод строили в тяжелейших условиях: трубу тянули через скалы и вечную мерзлоту. В России и над проектом трудились десять тысяч человек, и они закончили его в рекордно короткие сроки. Пуск «Силы Сибири» — важен для Китая, потому что российский газ это выгодная альтернатива австралийскому сжиженному газу, на котором сейчас сидит Китай. И так, для галочки, он австралийский только по месту добычи извлекает его компания «Шеврон», штаб-квартира которой находится в Калифорнии.

Плюсы России очевидны. Газ придет в труднодоступные поселки, люди получат долгожданное топливо. В Амурской области уже строится газоперерабатывающий завод. А значит появятся тысячи новых рабочих мест. Все вместе — это мощный толчок для развития энергетической отрасли именно в Сибири.

«Контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли. За 30 лет по газопроводу „Сила Сибири“ в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа. С заключением этого контракта на востоке России стартовал беспрецедентный по своему масштабу высокотехнологичный проект», — заявил Владимир Путин.

Нет смысла говорить, что «Сила Сибири» — это один из самых амбициозных проектов современной России. С нуля были разработаны два месторождения — Чаяндинское и Ковыктинское. Проложено три тысячи километров трубопровода. Стоимость проекта 55 миллиардов долларов. Договор заключен сроком на 30 лет. Китай станет вторым по объемам потребления нашего газа после Германии. Общая сумма контракта — 400 миллиардов долларов.

Единая Российская система газоснабжения — номер один в мире. Только по стране проложено 170 тысяч километров труб. Что касается заграницы — четыре основных маршрута кормят всю Европу: «Уренгой — Помары — Ужгород», «Северный поток», «Голубой поток» «Ямал — Европа». 200 миллиардов кубометров газа в год. А ведь скоро запускаются — «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

И в отношении последних двух очень часто можно видеть прямо всплеск негодования, ненависти, оголтелой критики — мол такой агрессивной экспансией мы пытаемся поставить Европу в зависимость, захватить разрушить и все такое прочее. Обострение истерии происходит на самом деле ровно по обратной причине — потому что по нашим трубам мы экспортируем даже не газ — а независимость для всех этих стран и право выбора. Не секрет что Штаты давно, но безуспешно пытаются наводнить Европу и вообще все что можно своим сжиженным. Но этот газ намного дороже нашего и его как бы не особо берут.