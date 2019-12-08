Видео: Три человека стали жертвами ДТП в Томской области

Три человека погибли, один был госпитализирован в результате страшной аварии в Томской области. ДТП произошло накануне вечером на трассе Камаевка — Асино — Первомайское в Асиновском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону. По данным агентства, столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ-21093 и Toyota Corolla. Что стало причиной аварии пока не сообщается. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что был задержан подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Нижнем Новгороде.