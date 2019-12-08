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Видео: Три человека стали жертвами ДТП в Томской области

, 7:56 | Алиса Маркова Видео 86

На трассе Камаевка — Асино — Первомайское столкнулись ВАЗ-21093 и Toyota Corolla.

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Фото, видео: ВКонтакте @public_tomsk_police, @tomsk123

Три человека погибли, один был госпитализирован в результате страшной аварии в Томской области. ДТП произошло накануне вечером на трассе Камаевка — Асино — Первомайское в Асиновском районе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону. По данным агентства, столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ-21093 и Toyota Corolla. Что стало причиной аварии пока не сообщается. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что был задержан подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Нижнем Новгороде.

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Видео: Три человека стали жертвами ДТП в Томской области

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