СК: Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Нижнем Новгороде задержан

43-летний мужчина задержан по подозрению в совершении смертельной аварии в центре Нижнего Новгорода. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по Нижегородской области. Расследование проводится по факту ДТП, в котором погибла женщина и пострадали девять школьников и педагог.

По версии следствия вечером 7 декабря на улице Горького в результате аварии получили травмы учащиеся школы в возрасте 14-15 лет и преподаватель. Кроме того погибла мама одной из школьниц. Группа направлялась в театр. После ДТП пострадавшие были доставлены в больницу. Трое детей перенесли операции. Состояние подростков оценивается как средней степени тяжести. Две женщины, сопровождающие учащихся, также были госпитализированы в больницу, одну из них врачи спасти не смогли.

43-летний подозреваемый управлял автомобилем Toyota, после аварии он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

По информации 5-tv.ru, виновником аварии является сын бывшего замначальника ГУВД по Нижегородской области.