Пять цитат великого космонавта Алексея Леонова

11 октября 2019 года на 86-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза, первый человек вышедший в открытый космос Алексей Архипович Леонов. 5-tv.ru вспоминает яркие высказывания великого космонавта.

«Нельзя забывать о достижениях нашего прошлого, как бы мы сегодня не относились к нему»;

«Надеяться всегда нужно на лучшее. Нет веры? Выдумайте ее. Нет героев? Создайте»;

«Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди»;

«Если бы испанская королева в свое время пожалела денег на путешествие Колумба через океан, то мы бы сейчас не встретились в этом зале»;

«... человек, который для нас был больше, чем отцом. Королев был для нас Богом».

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (в настоящее время находится в Кемеровской области). Он окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков и в 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

Всего через пять лет Леонов отправился на корабле «Восход-2» в свой первый космический полет. 18-19 марта он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. За это космонавту присвоили звание Героя Советского Союза.

Спустя десять лет, в июле 1975-го, Алексей Архипович совершил свой второй полет в космос. Он принял участие в стыковке советского космического корабля «Союз-19» с американским Apollo, за что получил второе звание Героя Советского Союза.

С 1970 по 1991 год Леонов был заместителем главы Центра подготовки космонавтов. Затем он официально вышел на пенсию, во время которой активно сотрудничал с различными организациями.

Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник. Как сообщал 5-tv.ru, Алексей Леонов подарил две картины БГТУ «Военмех». Об этом рассказал ректор вуза Константин Иванов.