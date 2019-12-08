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  4. Маленький Марк впервые пришел на бал в компании сестры Стефании Маликовой

Маленький Марк впервые пришел на бал в компании сестры Стефании Маликовой

, 12:06 | Алиса Старжевская Видео 75

Старшая дочь Дмитрия Маликова признается, что мечтала о маленьком братике, чтобы с ним вместе читать стихи и петь песни Деду Морозу.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Сын известного музыканта и певца Дмитрия Маликова двухлетний Марк вместе с 19-летней сестрой Стефанией посетил свой первый новогодний бал, пишет Тeleprogramma.pro.

Дети известного исполнителя не оставили никого равнодушным. Позже в Instagram Стефания выложила пост, в котором вспомнила как еще два года назад мечтала о младшем брате. Девушка пишет, что она будто уже тогда была в предвкушении предновогодних елок, на которых они бы с братом вместе читали стихи Деду Морозу, пели песни и любовались подарками.

Instagram @steshamalikova

«И вот, спустя 2 года, мы на новогодней елке и поем Деду Морозу „облака, белогривые лошадки“. С ума сойти! Это так круто! Мечтам свойственно сбываться! Визуализируйте желания и мечтайте! На Новый год обязательно все сбудется», — написала Стефания.

Новогоднее чудо произошло и с маленьким Марком — желанную машинку мальчику вручил сам Дед Мороз. Маликов-младший был безумно рад, ведь именно такую игрушку он загадывал на праздник у волшебника.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Маликова поймала букет невесты на свадьбе в Париже.

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