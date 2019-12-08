«Ее мне дали на сдачу»: петербуржец о двухрублевой монете за миллиард

Житель Санк-Петербурга, который разместил на сайте Avito объявление о продаже монеты номиналом два рубля по цене в один миллиард рублей, рассказал в интервью 5-tv.ru, об истории ее появления.

«Монета мне досталась при простой обычной сделке. Идете покупаете хлеб в магазин и на сдачу вам дают какую-то мелочь. Вот таким образом эта монета у меня оказалась», — сообщил мужчина.

Он в очередной раз подчеркнул, что никого не заставляет ее покупать. Установленная цена его не смущает.

«Стоимость я устанавливаю ту, которую считаю нужной», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об этом уникальном объявлении. Причиной такой баснословной стоимости монеты продавец назвал очень редкий брак.