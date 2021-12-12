Как алкоголь спас человечество от вымирания?

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 239

Британские ученые провели соответствующее исследование, основанное на изучении приматов.

Как алкоголь спас человечество от вымирания?

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher, Thomas Frey, Winfried Schäfer, Lutz Gerken, digifoodstock.com, imagebroker/ens, Martin Dr. Baumgärtner

Ученые Эксетерского университета в Великобритании установили, что алкоголь спас человечество от вымирания. Специалисты провели соответствующее исследование, основанное на изучении приматов, сообщает Phys.org.

Выяснилось, что десять миллионов лет назад разные представители отряда плацентарных млекопитающих, включающего, в частности, обезьян и человека, «сражались» друг с другом за пропитание. При этом, употреблять в пищу перезревшие фрукты, упавшие на почву, они не могли.

Ключевым фактором стала произошедшая генетическая адаптация, которая позволила некоторым видам усваивать и перерабатывать алкоголь. Те, приматы, которые не смогли подстроиться под условия выживания, впоследствии погибли.

Британские ученые отметили, что по прошествии 4,5 миллиона лет линии шимпанзе и человека разделились. Именно этот факт пролил свет на то, что до сих пор некоторые виды современных обезьян спокойно усваивают алкоголь.

«Даже сегодня мы видим обезьян, которые едят ферментированные фрукты, и даже пьют пальмовое вино, произведенное людьми», — сказал доктор Ким Хокингс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о характере человека говорит его любимый алкогольный напиток.

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