Участник ДТП рассказал о том, как девушка Шульгина спасла пассажиров

Знакомый сына Валерии Арсения Шульгина, который попал в ДТП по дороге в Санкт-Петербург, рассказал о последствиях аварии. По словам Артема Клюшина, все пассажиры, находившиеся в машине в момент происшествия, своей жизнью обязаны Лиане — девушке Шульгина, которая находилась за рулем транспортного средства. Как пояснил приятель наследника певицы, девушка продемонстрировала мастерство вождения автомобилем и приняла основной удар на себя.

«Благодаря тому, что девочка совершила максимально возможное, чтобы спасти пассажиров. Она приняла удар на свою зону фактически, что почти не встречается в практике, и таким образом сохранила нам всем жизнь. <…> Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации. Просто несчастный случай, ужасная погода, и мокрая трасса», — рассказал Артем.

В результате аварии Лиана получила перелом руки. Она сильно ударилась об руль. Вместе с другими участниками ДТП она сейчас находится в клинике в Тосно. После компания планирует все-таки добраться до Санкт-Петербурга, рассказал Клюшин.

«Мы счастливы просто, что мы живы. Спасло что: спасла хорошая дорога, профессионализм девушки и соблюдение всех правил дорожного движения. При минимальном превышении скорости так нам просто не стало бы», — пояснил мужчина.

Клюшин поблагодарил медиков и дорожных комиссаров за оказанную помощь, отметив, что последние не побоялись рисковать жизнью, чтобы их спасти.

«Люди рисковали жизнью, фактически перекрывая своими машинами, чтобы нас не сбили в след идущие грузовики», — поделился знакомый Арсения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин возмущен безрассудством Шульгина.