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Хотел сделать сюрприз: Пригожин рассказал, как Арсений Шульгин попал в ДТП

, 14:28 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 270

На пути в Санкт-Петербург сын Валерии попал в аварию и был госпитализирован.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ДТП, произошедшем с сыном Валерии Арсением Шульгиным по дороге в Санкт-Петербург. Муж певицы честно признался, что узнал об аварии из сторис молодого человека в Instagram. Он не стал скрывать возмущение, которое у него вызвал поступок юноши.

«Просто безумие, бред какой-то», — высказался супруг исполнительницы

Как пояснил Пригожин в беседе с 5-tv.ru, Арсений хотел сделать сюрприз своей матери, которая сегодня дает в Северной столице концерт. Однако это не удалось. Вместо этого наследник звезды заставил ее переживать.

«Он собрался сюрприз сделать, решил поехать с девчонкой. Мы же не знакомы с его новой девчонкой. Хотел такой: „Сюрпрайз“, а сюрпрайз не получился. Девочка, как я понял, была за рулем <…>Главное, что живые», — пояснил продюсер.

По его словам, Арсений Шульгин ехал на заднем сидении машины. Автомобиль вела его девушка Лиана. Молодой человек ударился головой об подголовник во время аварии на трассе, после чего был доставлен в клинику в Тосно, где его прооперировали. Как отметил Пригожин, вскоре юноша вернется в Москву. Валерия концерт отменять не планирует.

Ранее 5-tv.ru показывал, что Шульгин выложил в Instagram после ДТП.

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