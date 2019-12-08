Завораживающее зрелище: В Италии зажгли самую большую елку в мире

Жители Италии стали свидетелями завораживающего зрелища. В центральной части страны в коммуне Губбио состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире.

Гигантская елка высотой 750 метров и шириной 450 метров восхищает жителей уже на протяжении 38 лет. Она представляет собой световую инсталляцию из 700 неоновых огней, соединенных между собой электрическим кабелем длиной около 20 метров. На вершине елки красуется рождественская звезда, меняющая цвет каждые пять минут.

Символ Нового года притягивает туристов со всего мира. Церемония зажжения огней на елке сопровождается яркими фейерверками, которые окрашивают ночное небо в разные цвета.

Как отмечает RG.RU, в 1991 году елка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. В 2014 году ее лично зажег Папа Римский Франциск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кемеровские чиновники потратили на новогоднюю ель 18 миллионов рублей.