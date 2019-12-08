  1. Пятый канал
  4. Педофил надругался над школьницей в подъезде дома под Москвой

Педофил надругался над школьницей в подъезде дома под Москвой

, 22:38 | Нюра Незванова 93

Подозреваемого удалось задержать правоохранителям.

Фото: ТАСС/Белоусов Виталий

Несовершеннолетнюю девочку изнасиловал злоумышленник в подъезде одного из домов в Подмосковье. О случившейся трагедии полицейским рассказала мать пострадавшей.

Нападение на девочку произошло около месяца назад, но задержали педофила только сейчас.

Выяснилось, что молодой человек в прошлом имел судимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток из Челябинской области задержан по подозрению в изнасиловании ребенка. По предварительной информации, 15-летний житель города Златоуст находился в одной квартире с 11-летней пострадавшей в доме на улице Зеленой. Известно, что юноша был знаком с девочкой.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах

Последние новости

22:54
«Анти-Грета», выступающая за традиционные семейные ценности, появилась в Швеции — эксклюзивное интервью
22:38
Педофил надругался над школьницей в подъезде дома под Москвой
22:24
«Мой новый день рождения»: Сын Валерии показал разорванную после ДТП губу
22:17
NASA испытает влияние радиации на пути к Луне на женщинах-манекенах
22:00
Порошенко закидали яйцами на своем же митинге
21:47
Плющенко упал на своем шоу в Румынии и устроил фонтан на льду

Сейчас читают

«Таких сюрпризов лучше было не делать»: Валерия о ДТП с сыном
Хахряшки на кефире — простая и необычная выпечка к новогоднему столу
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]