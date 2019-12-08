Педофил надругался над школьницей в подъезде дома под Москвой

Несовершеннолетнюю девочку изнасиловал злоумышленник в подъезде одного из домов в Подмосковье. О случившейся трагедии полицейским рассказала мать пострадавшей.

Нападение на девочку произошло около месяца назад, но задержали педофила только сейчас.

Выяснилось, что молодой человек в прошлом имел судимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток из Челябинской области задержан по подозрению в изнасиловании ребенка. По предварительной информации, 15-летний житель города Златоуст находился в одной квартире с 11-летней пострадавшей в доме на улице Зеленой. Известно, что юноша был знаком с девочкой.