Подросток из Челябинской области задержан по подозрению в изнасиловании ребенка

В Челябинской области подростка задержали по подозрению в изнасиловании маленькой девочки. Инцидент произошел 2 декабря.

По предварительной информации, 15-летний житель города Златоуст находился в одной квартире с 11-летней пострадавшей в доме на улице Зеленой. Известно, что юноша был знаком с девочкой.

Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. В интересах следствия данные огласке не придаются. Подростка задержали 3 декабря. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Ростовской области пытался изнасиловать 88-летнюю пенсионерку.