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  4. Подросток из Челябинской области задержан по подозрению в изнасиловании ребенка

Подросток из Челябинской области задержан по подозрению в изнасиловании ребенка

, 15:47 | Анастасия Игонина Видео 94

В отношении школьника из Златоуста возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Valery Lukyanov

В Челябинской области подростка задержали по подозрению в изнасиловании маленькой девочки. Инцидент произошел 2 декабря.

По предварительной информации, 15-летний житель города Златоуст находился в одной квартире с 11-летней пострадавшей в доме на улице Зеленой. Известно, что юноша был знаком с девочкой.

Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. В интересах следствия данные огласке не придаются. Подростка задержали 3 декабря. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Ростовской области пытался изнасиловать 88-летнюю пенсионерку.

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