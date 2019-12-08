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«Анти-Грета», выступающая за традиционные семейные ценности, появилась в Швеции — эксклюзивное интервью

, 22:54 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 11

Изабелла Ярванди критикует свою соотечественницу также за отрицание любых других доводов в вопросах экологии, кроме своих собственных.

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Фото, видео: Instagram @izabellanilssonjarvandi, 5-tv.ru

Лагерь критиков шведской экоактивистки Греты Тунберг по всей видимости обрел лидера — ее соотечественница и ровесница Изабелла Ярванди выступает за традиционные семейные ценности.

В эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» девушка прокомментировала пропагандируемые в европейском обществе однополые браки с последующим рождением или усыновлением детей такими семьями.

«Когда ребенка воспитывает одна мама, допустим, отец бросил семью, то у ребенка возникает множество психологических моментов. Но когда родители одного пола — это не может не оказывать существенного влияния на психику ребенка. Если гомосексуальная пара усыновляет ребенка, то так получается, что родители вынуждают его смотреть только на их вариант отношений», — рассказала она.

Сама Изабелла родилась в традиционной семье, у нее есть старший брат и двухлетняя сестра.

Девушка выступает против засилья ЛГБТ-культуры, бесконтрольного наплыва мигрантов в Европу, а также критикует оголтелые призывы Тунберг кардинально решать вопросы экологии по всему миру. Изабелла считает, что экоактивистка не достаточно ознакомилась с новейшими исследованиями в этой области и не принимает никаких других доводов, кроме своих.

Европейская пресса уже прозвала Ярванди «Анти-Гретой», и отзывается о ней с большей симпатией и доверием, так как та высказывает свое личное мнение, а не лоббирует интересы транснациональных корпораций и политиков.

Полное интервью с Изабеллой Ярванди смотрите в программе «Известия. Главное» в субботу 14 декабря в 00.00.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Грета Тунберг стала обладательницей альтернативной Нобелевской премии, а именно «За достойный образ жизни».

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