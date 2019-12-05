Экоактивистка Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Обладательницей альтернативной Нобелевской премии стала шведская школьница Грета Тунберг. Об этом сообщает РИА Новости. Так принято называть международную награду «За достойный образ жизни» (Right Livelihood Award). Премию присуждают борцам за окружающую среду и права человека.

Лауреатами 2019 года вместе с Тунберг стали правозащитница из Западной Сахары Аминату Хайдар, юрист из Китая Го Цзяньмэй и лидер движения коренного населения Бразилии Дави Копенава.

Шведская школьница поблагодарила организаторов стокгольмской церемонии и заявила, что награда для нее — невероятная честь. Присутствовать на вручении премии она не сможет, поскольку путешествует по Атлантике.

Известность активистке принесло эмоциональное выступление на конференции ООН по изменению климата.

Ранее 5-tv.ru писал, что Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира.