Танцы Ксении Собчак и Алсу в Илишевском районе Башкирии попали на видео. Кадры отдыха знаменитостей в деревне Уяндыково появились на YouTube-канале «Про Уфу».

Как уточняет издание «Башинформ», певицу привели туда родственные связи. Из этого населенного пункта родом отец Алсу — Ралиф Сафин.

Столичных гостей встретили с подобающим радушием. Местные жители угостили дам национальными сладостями и исполнили для них танец. Телеведущая и певица не остались в стороне и тоже пустились в пляс с букетами подаренных цветов. Позже визитерши прокатились по деревне на лошадях. При этом Собчак пошутила о своем сходстве с лошадью.

Причина поездки знаменитостей держится в секрете. Судя по комментариям к видео, Алсу тепло приветствовали на малой родине, а к появлению Ксении отнеслись с прохладой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Богомолов показал романтичное видео с Ксенией Собчак.