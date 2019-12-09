«Пересел на мою шею»: Анна Седокова вспомнила свой роман с бедным парнем

Анна Седокова вспомнила свой роман с обычным парнем. Певица поделилась подробностями личной жизни с подписчиками в Instagram.
В микроблоге экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, как поклонницы благодарят ее за песню «Чипполино». В ней артистка поет о молодом человеке, который выдавал себя не за того, кем являлся. По этому поводу Седокова предложила девушкам делиться своими «слезными» историями о «мальчиках-луковках». И начала с себя.
По словам Анны, все кончилось тем, что избранник вовсе забыл о собственном кошельке и окончательно сел ей на шею. Как поступила певица с таким ухажером, она умолчала.
Подписчицы в ответ стали делиться своими печальными историями.
«У меня аналогичная история, причем человек еще и рассуждал о благородстве»
«Я замужем за Чиполлино. Родив двух детей, мой муж сказал, что не может творить и работать в такой шумной обстановке, да и тем более в Подмосковье. И уехал жить к маме в большую трешку в Москве, а я с двойней живу у своих родителей и полностью обеспечиваю себя и детей», — поделились фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова запустила челлендж с поеданием лука в сети.