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«Пересел на мою шею»: Анна Седокова вспомнила свой роман с бедным парнем

, 2:21 | Валентин Черников 89

Певица рассказала, как строила отношения с небогатым возлюбленным.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова вспомнила свой роман с обычным парнем. Певица поделилась подробностями личной жизни с подписчиками в Instagram.

В микроблоге экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, как поклонницы благодарят ее за песню «Чипполино». В ней артистка поет о молодом человеке, который выдавал себя не за того, кем являлся. По этому поводу Седокова предложила девушкам делиться своими «слезными» историями о «мальчиках-луковках». И начала с себя.

Instagram @annasedokova

«Когда-то я встречалась с одним парнем. Я очень его любила, но у него не было денег. Наш бюджет различался сильно, и моей главной задачей было первой добежать до кассы или схватить счет в ресторане и оплатить самой. Я научилась доставать кошелек со скоростью света, чтобы ему было удобно решить, что он просто не успел заплатить в этот раз. Я помню, как в тот период никогда ничего не хотела и ничего не ела», — написала автор поста.

По словам Анны, все кончилось тем, что избранник вовсе забыл о собственном кошельке и окончательно сел ей на шею. Как поступила певица с таким ухажером, она умолчала.

Подписчицы в ответ стали делиться своими печальными историями.

«У меня аналогичная история, причем человек еще и рассуждал о благородстве»

«Я замужем за Чиполлино. Родив двух детей, мой муж сказал, что не может творить и работать в такой шумной обстановке, да и тем более в Подмосковье. И уехал жить к маме в большую трешку в Москве, а я с двойней живу у своих родителей и полностью обеспечиваю себя и детей», — поделились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова запустила челлендж с поеданием лука в сети.

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