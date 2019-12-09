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Айкидо, шашки и суши: Как прошел фестиваль «День Японии» в Петербурге

, 9:27 Эфирная новость 11

Посетителей ждало много сюрпризов от представителей страны восходящего солнца.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Naoki Nishimura, 5-tv.ru

Петербуржцев научили собирать оригами, играть в японские шашки и нарядили в национальную одежду страны восходящего солнца.

В Северной столице прошел фестиваль «День Японии». Его проводят уже в пятый раз, но впервые открыли фудкорт, где все желающие могли попробовать блюда японской кухни.

Интересующимся боевыми искусствами показали приемы из айкидо, а любителям мирного искусства продемонстрировали игру на барабанах тай-ко и приоткрыли тайны каллиграфии и чайной церемонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге стартовал образовательный проект «Школа мастеров».

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