В Петербурге стартовал образовательный проект «Школа мастеров»

В Петербурге стартовал новый научно-образовательный проект «Школа мастеров». Стать его участником может любой житель Ленинградской области. Если вы хотите заниматься росписью и резьбой по дереву, ткачеством или другим народным промыслом, то в «Школе мастеров» вам подскажут, где можно этому научиться. А затем и поддержат в желании профессионально заняться изготовлением настоящей сувенирной продукции. В этом главная задача проекта.

«Сохранение и преумножение ценностей региона, для того, чтобы их можно было передать последующему поколению», — рассказывает руководитель проекта Антонина Дорогова.

Проект реализуется на средства президентского гранта и поддержке правительства Ленинградской области.

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