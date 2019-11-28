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  4. В Петербурге стартовал образовательный проект «Школа мастеров»

В Петербурге стартовал образовательный проект «Школа мастеров»

, 8:43 Эфирная новость 42

Его участником может стать любой житель Ленинградской области, мечтающий освоить какой-либо народный промысел.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wigbert RÃ¶th; 5-tv.ru

В Петербурге стартовал новый научно-образовательный проект «Школа мастеров». Стать его участником может любой житель Ленинградской области. Если вы хотите заниматься росписью и резьбой по дереву, ткачеством или другим народным промыслом, то в «Школе мастеров» вам подскажут, где можно этому научиться. А затем и поддержат в желании профессионально заняться изготовлением настоящей сувенирной продукции. В этом главная задача проекта.

«Сохранение и преумножение ценностей региона, для того, чтобы их можно было передать последующему поколению», — рассказывает руководитель проекта Антонина Дорогова.

Проект реализуется на средства президентского гранта и поддержке правительства Ленинградской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фестивале костюма и народных промыслов в Новгородской области.

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