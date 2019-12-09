«Золушка»: Глафира Тарханова рассказала, в каком наряде лучше всего встречать этот новый год

Российская актриса театра и кино Глафира Тарханова часто радует поклонников новыми фотографиями и любит примерять новые образы. В этот раз девушка поразила фанатов необыкновенно нежными снимками, которые выложила в Instagram. На них актриса позирует в роскошном розовом платье в пол.

Мелкая россыпь белых цветов делает наряд сказочным. Волосы Глафиры уложены в элегантную прическу, благодаря чему актриса стала еще больше напоминать принцессу.

В описании поста девушка провела подписчикам модный ликбез. Тарханова поделилась с поклонниками секретом удачного новогоднего наряда. Глафира рассказала, какой цвет должен преобладать в праздничном платье или костюме у тех, кто в год «металлической крысы» ждет любви, богатства, удачи и везения. Так же звезда написала, какой оттенок одобрит символ наступающего года.

«Хозяйка года 2020-го несомненно одобрит оттенки травы, земли, сочных ягод и фруктов — зеленый, голубой, розовый, желтый, оранжевый, коричневый, пурпурный», — поделилась актриса в посте.

Instagram @glafiratarhanova

Поклонники восхитились шикарным платьем красавицы актрисы.

«Как диснеевская принцесса»

«Принцесса, к Новому году, готова!»

«Настоящая принцесса! Спасибо за подсказку!» — поблагодарили юзеры звезду в комментариях.

Актриса Глафира Тарханова известна любителям кино и широкой публике по фильму «Громовы» и сериалу «Измены».

Ранее 5-tv.ru писал, что Глафира Тарханова заглянула в глаза белой ламы.