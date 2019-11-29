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  4. Глафира Тарханова в образе блондинки заглянула в глаза белой ламы

Глафира Тарханова в образе блондинки заглянула в глаза белой ламы

, 9:57 | Карина Бернтгольц Фото 31

В подписи к новому снимку в Instagram звезда сериала «Измены» поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей всерьез задуматься о детях.

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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова, известная по сериалу «Измены», продолжает удивлять пользователей кардинальными преображениями. Несколько дней назад звезда провела фотосессию в парике с фиолетовыми волосами, а на этот раз предстала в обрезе эффектной блондинки.

Перед фотографом теледива позировала вместе с пушистой ламой. Тарханова надела шубу под цвет шерсти животного и вместе с ним провела fashion-съемку. На своей странице в Instagram артистка поделилась кадрами с фотосессии и предложила подписчикам оценить ее новый имидж.

Вместе с этим в подписи к посту Глафира рассказала о «волшебной силе», которой обладает белая лама.

«Кто заглянет в глаза белой ламе, у того родится здоровый, талантливый и умный пупс. По поводу пола в поверье индейцев ничего не сказано. А то, может, мне уже пора?» — пошутила светская львица.

Instagram @glafiratarhanova

Мнения поклонников относительно нового образа актрисы разделились. Кто-то счел, что с белыми волосами она выглядит еще эффектнее, а кто-то призвал Тарханову не губить свою красоту у парикмахеров и стилистов.

«Как идет этот цвет волос!»

«Мне нравится ваш образ, милота!»

«Пленительный новый образ — француженка!»

«А мне не нравится»;

«Вам не идет блонд, по крайней мере данный оттенок», — высказались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глафира Тарханова сделала фотосессию в прозрачном балахоне.

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