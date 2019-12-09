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«Намеренно укрывают детей от полиции»: Пиар-директор Зайцевой о похищении ее дочек

, 12:27 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 32

В интервью 5-tv.ru официальной представитель жены хоккеисты рассказала, как полиция пыталась проникнуть в дом родственников спортсмена.

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Фото, видео: Instagram @the_ruby22; 5-tv.ru

Пиар-менеджер бывшей жены хоккеиста Никиты Зайцева Маргариты прокомментировала похищение детей у их матери. Ранее экс-супруга спортсмена обвинила родственников спортсмена в причастности к инциденту и обратилась в полицию.

Правоохранители отреагировали на обращение женщины и выехали по адресу, где, по мнению Маргариты, находились ее дочки. Это произошло около двух недель назад. Стражи порядка подошли к квартире, в которой проживает семья хоккеиста, и принудительно попросили открыть дверь. Как пояснила пиар-директор Зайцевой Ольга, предполагаемые похитители намеренно укрывали детей от полиции.

«Семья Никиты даже не подчиняется действиям полиции. Если вы видели видео, там полиция говорит: „Открывайте дверь“. Когда подъехали, в доме был приглушенный свет, а когда приехала полиция, они погасили свет. То есть они намеренно укрываю детей от полиции», — рассказала официальный представитель Маргариты.

Она добавила, что родственники Зайцева не выходят с его бывшей женой на связь. Более того –они заблокировали ее в списке контактов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена хоккеиста опубликовала видео, на котором двое мужчин убегают с девочками на руках.

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