«Намеренно укрывают детей от полиции»: Пиар-директор Зайцевой о похищении ее дочек

Пиар-менеджер бывшей жены хоккеиста Никиты Зайцева Маргариты прокомментировала похищение детей у их матери. Ранее экс-супруга спортсмена обвинила родственников спортсмена в причастности к инциденту и обратилась в полицию.

Правоохранители отреагировали на обращение женщины и выехали по адресу, где, по мнению Маргариты, находились ее дочки. Это произошло около двух недель назад. Стражи порядка подошли к квартире, в которой проживает семья хоккеиста, и принудительно попросили открыть дверь. Как пояснила пиар-директор Зайцевой Ольга, предполагаемые похитители намеренно укрывали детей от полиции.

«Семья Никиты даже не подчиняется действиям полиции. Если вы видели видео, там полиция говорит: „Открывайте дверь“. Когда подъехали, в доме был приглушенный свет, а когда приехала полиция, они погасили свет. То есть они намеренно укрываю детей от полиции», — рассказала официальный представитель Маргариты.

Она добавила, что родственники Зайцева не выходят с его бывшей женой на связь. Более того –они заблокировали ее в списке контактов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена хоккеиста опубликовала видео, на котором двое мужчин убегают с девочками на руках.