Бывшая жена хоккеиста Зайцева выложила видео с похищением ее детей

Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева, обвинила семью экс-супруга в похищении двух ее дочерей. Она выложила на своей странице в Instagram видео с инцидентом.

На кадрах видно двоих мужчин, которые убегают с девочками на руках. Маргарита кричит им вслед: «Не трогай детей!» В конце ролика один из мужчин схватил Маргариту, вероятно, чтобы она не смогла продолжить преследование.

«Видит Бог, я не хотела, чтобы вы были свидетелями всего того ужаса, который происходит в нашей „семье“», — подписала ролик экс-супруга хоккеиста.

По ее словам, она не видела дочерей уже 12 дней и не знает, где они находятся. Она писала заявления в различные инстанции, но так и не получила ответа. Готовцева считает, что к похищению причастны родители хоккеиста.

«Вы можете как угодно обзывать, оскорблять меня, и даже нападать! Но вы не имеете права впутывать крошечных девочек в свои разборки со мной! Верните мне моих дочек и не травмируйте больше их детскую психику!» — заключила бывшая жена Зайцева.

Никита Зайцев — профессиональный российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России. Играл в составе взрослой сборной РФ. Сейчас занимает позицию защитника в команде канадского клуба Ottawa Senators.

Свадьбу Зайцев и Готовцева сыграли в 2015 году. В браке родились две дочери. В этом году появились сообщения об их разводе. В конце ноября 5-tv.ru публиковал скандальные кадры с бывшей женой хоккеиста, которые появились после похищения детей.