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  4. В Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма под видом благотворительности

В Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма под видом благотворительности

, 12:57 | Марина Неруцких Срочная новость 75

Совместную операцию по задержанию подозреваемого провела ФСБ РФ и сотрудники СКР.

ФСБ России совместно с сотрудниками Следственного комитета и Росфинмониторинга задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, подозреваемого в финансировании террористических организаций под видом благотворительной деятельности.

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