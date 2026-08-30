Песков назвал условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 107 0

Москва сохраняет готовность к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

Могут ли встретиться Трамп, Путин и Зеленский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: трехсторонний саммит по Украине возможен для закрепления договоренностей

Трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Украины можно провести только для закрепления договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Саммит Путин — Трамп — Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что договоренности — это «вовсе не примитивная сделка», речь идет об очень сложном процессе урегулирования, «который состоит из огромного количества деталей».

При этом, по словам официального представителя Кремля, Москва сохраняет открытость к переговорам по украинскому конфликту, однако сейчас необходимых предпосылок для их проведения нет.

Песков также отметил, что Киев пока не хочет заниматься вопросами урегулирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по информации американских журналистов, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву мог выступить с предложением о проведении трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Основной темой такой встречи должно было стать урегулирование конфликта на Украине. Киев, как утверждается, заранее проинформировали об инициативе.

Глава ЦРУ прибыл в Москву 25 августа. Песков подтвердил контакты по линии спецслужб, однако заявил, что встречи Рэтклиффа с Путиным не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

22:39
Двое погибли, 12 ранены: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
22:14
«Не осуждаю»: Диброва высказалась об интимной жизни Товстика
21:50
Российские военные поразили транспортно-логистический центр в Киевской области
21:33
Силы ПВО за день уничтожили 54 украинских беспилотника в небе над Россией
21:18
«Мы готовимся»: Зеленский анонсировал переговоры Киева с командой Трампа
20:55
В Венгрии пьяный пилот угнал самолет и направил его на АЭС

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
Первое достижение уже в кармане: дочь певицы Славы о звездном статусе
«Смерть Яниса была ей на руку»: интервью отца Тиммы — о Седоковой, деньгах и последнем звонке
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео