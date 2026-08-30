Посольство РФ выясняет, были ли россияне на затонувшем у Северного Кипра судне

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 54 0

По последним данным, погибли восемь человек.

У побережья Кипра затонул катамаран 30 августа

Фото: Reuters/FAIK GENCER

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Российские дипломаты устанавливают, находились ли граждане РФ на судне «Фило Денизджилик», затонувшем у берегов Северного Кипра. Об этом сообщило посольство РФ в Турции.

«Сегодня у Гирне затонуло судно „Фило Денизджилик“. Посольство России в Турции и почетное консульство РФ в Мерсине выясняют все обстоятельства трагедии, включая присутствие на борту российских граждан», — говорится в сообщении дипмиссии.

Судно с 267 людьми на борту следовало из порта Гирне в турецкий Ташуджу. После выхода в море судно попало в шторм, начало набирать воду и перевернулось примерно в четырех милях от побережья Северного Кипра. Оно затонуло на глубине 514 метров.

По последним данным, погибли восемь человек, 237 пассажиров удалось спасти. Состояние выживших оценивается как положительное, поиски 17 пропавших продолжаются. По факту происшествия проводится расследование.

Один из спасшихся пассажиров заявил, что перед крушением люди услышали стуки и треск и сообщили об этом экипажу. По его словам, члены команды увидели, что судно набирает воду, но не восприняли ситуацию как серьезную угрозу. Пассажир также утверждает, что капитан и экипаж покинули судно раньше остальных, а спасательных жилетов на всех не хватило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торговое судно, ходившее под флагом Доминиканской Республики, затонуло в акватории Черного моря, подконтрольной Румынии, после вспыхнувшего на борту пожара. Сигнал бедствия поступил вечером 27 августа, когда судно находилось примерно в 20 морских милях от Сфынту-Георге.

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