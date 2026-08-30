ВСУ атаковали сортировочный центр Ozon в Белгороде

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 84 0

В результате удара есть пострадавшие.

Что известно об атаке ВСУ на Ozon в Белгороде

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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В Белгороде под атаку ВСУ попали сортировочный центр и хаб доставки Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Обязательно окажем им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

После атаки на объекте начался пожар. Возгорание уже удалось локализовать, экстренные службы продолжают работать на месте.

Ozon временно приостановил доставку и прием заказов клиентов, а также не принимает товары от продавцов из Белгорода и области. В компании объяснили, что возобновить работу планируют после перестройки логистических маршрутов.

Атаки на объекты Ozon фиксируются уже неделю. Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь на 29 августа беспилотники атаковали один из логистических объектов в Ростовской области. Сотрудников заранее эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.

В результате удара на территории площадки произошло небольшое возгорание, которое быстро ликвидировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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