Пассажир с затонувшего у Северного Кипра парома заявил о бегстве капитана

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Некоторым людям даже не хватило спасательных жилетов.

Как действовал экипаж затонувшего судна у Северного Кипра

Фото: Reuters/Stringer

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Выживший при крушении парома у берегов Северного Кипра пассажир заявил, что капитан и экипаж первыми покинули судно после того, как оно начало набирать воду. Об этом сообщило турецкое издание Gazete Pencere.

По словам пассажира, перед затоплением люди услышали стуки и треск и сообщили об этом экипажу. Члены команды заметили, что судно набирает воду, однако не восприняли ситуацию как серьезную угрозу.

«Корабль начал стучать и трещать. Мы позвали экипаж. Они увидели, что судно набирает воду, и сказали: «Вы к этому не привыкли, ничего страшного не случится», — рассказал спасшийся пассажир.

Позже капитан и члены экипажа, по его словам, покинули судно раньше остальных. Мужчина также заявил, что на борту не хватало спасательных жилетов.

«Кто их нашел, прыгнул вместе с ними, а те, кто не смог, прыгнули просто так», — уточнил он.

Выживший также рассказал, что во время крушения дети и пожилые женщины оказались зажаты под сиденьями.

Как писал ранее 5-tv.ru, паром перевернулся утром 30 августа примерно в двух километрах от побережья Кирении. В результате затопления судна погибли как минимум семь человек. Спасательная операция продолжается, специалисты разыскивают еще 23 человека.

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