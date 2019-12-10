Встречая Новый год, важно с боем курантов успеть загадать желание. И оно должно быть сформулировано правильно, ведь не даром бытует народная мудрость: «Бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться». О чем стоит попросить звезды в момент наступления 2020 года Металлической Белой Крысы 5-tv.ru узнал у астролога Сергея Седашёва.

По его словам, новогодняя ночь будет очень благоприятной для исполнения загаданных желаний, особенно это касается реализации каких-то глобальных планов. Поэтому стоит заранее подготовиться, в какое русло направить эту позитивную энергию. Предстоящий год будет способствовать всему, что касается недвижимости, поэтому смело можно загадывать желания на эту тему.

«Можно подумать, что мы по большому счету хотели достичь, реализовать, в том числе год благоприятствует достройке дома, покупки квартиры, то есть это просто даже можно в новогоднюю ночь загадывать желания на тему недвижимости или ремонта у кого-то. То есть все, что про дом — тут благоприятная ситуация. Либо покупка, либо расширение, переезд тоже может быть удачный, либо ремонт, улучшение, что-то там облагородить дома», — советует астролог.

Что касается отношений, то, по словам Седашёва, каких-либо явных угроз предстоящий год в себе не несет, однако есть риск, что мы можем сами себе что-то испортить в отношениях с любимым человеком. Поэтому астролог советует в новогоднюю ночь настроиться на семейные ценности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно сформулировать и загадать новогоднее желание.