Рыбы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансовое и сексуальное предсказания

Гороскоп на 2020 год для Рыб

Год для Рыб в целом позитивный.

Почти весь год у Рыб будет ощущение особой расплывчатости окружающей реальности, мистичности происходящего, а также начнет усиленно работать интуиция. Кроме того, у вас появится ощущение поддержки окружающего мира, оптимизма и веры в жизнь.

Гороскоп на 2020 год для Рыб по месяцам

Январь

Первая половина января, судя по гороскопу, для Рыб будет очень благоприятна: придаст оптимизма и уверенности в себе.

Во второй половине января Рыбам придется часто попадать в конфликтные ситуации. Вы можете чувствовать себя обиженным, даже впасть в роль жертвы. Чтобы этого не происходило, включите на полную свою снисходительность и всепрощение, а также оптимизм и веру в лучшее, которые помогут поддержать позитивный аспект Юпитера. Гороскоп показывает, что в конце января возможны сексуальные соблазны и обольщения.

Февраль

Весь февраль будет чувство оптимизма и особой веры в себя. Доверьтесь Вселенной и месяц пройдет позитивно. В середине и в конце этого периода у вас появится повышенная способность принимать верные решения, а также настойчивость в том, чтобы реализовать их. И все это поможет провести февраль достаточно активно.

Март

Март для Рыб будет очень позитивен. Особенно он окажется хорош для любви и секса. Вера в себя, настойчивость и оптимизм будут способствовать вашим успехам и в деловой сфере.

Также в марте многие Рыбы справляют свой день рождения. И это отличный повод для того, чтобы помедитировать о прошедшем и о предстоящем годе.

Апрель

Начало апреля хорошо для глубоких размышлений, задействования интуиции и разговоров. С середины апреля, как предсказывает гороскоп, возможны иллюзии и разочарования в любовной сфере. Конец апреля хорош для настойчивых действий и достижений.

Май

Начало мая, судя по гороскопу, идеально подойдет для постановки целей и планирования. Вы хорошо видите перспективы и можете незамедлительно приступить к необходимым действиям. С середины мая начинается период конфликтов с окружающими, связанный с неумением найти друг к другу подход, избыточностью эмоций, а также неспособностью рассуждать объективно. Вам станет сложно общаться и даже просто объяснить, что вы чувствуете.

Июнь

В начале июня продолжается период конфликтов и размолвок с окружающими. Сложно найти общий язык с окружающими. С середины июня, как показывает гороскоп, ситуация заметно улучшается, особенно в деловой сфере. Вы собраны, ясно мыслите, принимаете верные решения. Окружающие прислушиваются к мнению и соглашаются с вами.

Июль

Июль хорош для деловой активности, так как вы будете чувствовать особую организованность и концентрацию внимания. Месяц, судя по гороскопу, неплох для размышлений и разговоров, переписки с друзьями, обсуждения планов. В личной жизни возможны сложности: поверхностность, ветреность и непостоянство.

Август

Большая часть августа будет очень хороша для Рыб. Особый успех ожидается в сфере личной жизни: вы можете достичь необычной глубины в отношениях с партнером, решить недоразумения, обнаружить больше точек соприкосновения и сосредоточиться на них.

Однако гороскоп предупреждает, что в конце месяца ожидаются сложности в деловой сфере: неспособность сосредоточиться, принять верное решение, следовать плану.

Сентябрь

В сентябре возможны придирки к вам со стороны окружающих: споры, конфликты, обиды. Но общий оптимизм, который будет присутствовать в вас, поможет не расстраиваться и легко простить обидчиков. Тем не менее старайтесь не углублять эти конфликты, чтобы они не переросли во что-то большее.

Октябрь

В октябре в личной жизни возможны сцены ревности, придирки, подозрительность со стороны партнера. Вы же ощутите неудовлетворенность такими отношениями и захотите безусловной любви, заботы и принятия. Постарайтесь обсудить это с партнером — вдумчивые разговоры помогут снизить эмоциональный накал и разрешить ситуацию.

Ноябрь

Ноябрь для Рыб будет очень позитивным. Особое состояние глубины и принятия чувств посетит вас. Вы знаете, что чувствуете и хорошо понимаете почему. Вам проще строить отношения с окружающими.

Общее ощущение гармонии не покинет до конца ноября. Однако гороскоп предупреждает: в конце этого месяца возможно ухудшение настроения и самочувствия.

Декабрь

Первая половина декабря хороша для личной жизни, но плохо подходит для деловой активности и организационных планов. Конец декабря — наоборот. Распределите акценты соответствующим образом.

Сексуальный гороскоп на год для Рыб

Мужчины — Рыбы

Позитивный период мужественности и уверенности в себе предстоит Рыбам в первой половине марта, а также в первой половине июня. Неудачный период неуверенности и нетерпеливости — во второй половине января.

Позитивный период обаяния и притяжения женщин к вашей персоне начнется во второй половине января, в середине марта, во второй половине августа и начале декабря. Неудачный же период продлится с середины апреля по конец июля, в середине октября и конце декабря.

Гороскоп предсказывает, что во второй половине января возникнет возможность близких отношений, но у вас может не хватить уверенности в себе или настойчивости. Во второй половине мая и первой половине июня может получиться наоборот — вы настойчивы, но не получаете взаимности. Позитивный период будет в середине марта, но и он не продлится долго. Используйте эту возможность!

Женщины — Рыбы

Для Рыб год будет не слишком удачным в сфере любви и секса.

Положительные периоды для вашей привлекательности и самооценки: вторая половина января, середина марта, вторая половина августа и начало декабря. Неудачные периоды: вторая половина апреля, конец мая — начало июня, вторая половина июля, середина октября, конец декабря.

Повышение мужского внимания к вам ожидается в первой половине марта, а также, в какой-то степени, в конце мая и начале июня. Период ссор, обид и конфликтов — во второй половине января.

Итак, позитивный, но не слишком длинный период для отношений будет в середине марта. А периоды со смешанным влиянием планет, когда вы можете быть либо не полностью удовлетворены отношениями, либо не все будет складываться в них гладко: во второй половине января и с конца мая по середину июня.

Финансовый гороскоп на год для Рыб

Для Рыб год финансово пройдет с переменным успехом, но ближе к позитиву. Январь, февраль и март будут скорее успешными. В апреле–мае возможны финансовые трудности. С середины июня ситуация заметно улучшается. В июле вновь временные трудности.

А с августа и по конец года ситуация становится позитивной. Возможны разве что небольшие трудности в декабре.