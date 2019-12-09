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Вердикт WADA о лишении РФ права участия в мировых чемпионатах может быть оспорен

, 20:59 Эфирная новость 36

Эксперты считают, что решение исполкома — это серьезный удар по мировому спорту.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

В Лозанне Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что отстраняет Россию на четыре года от крупных международных соревнований. Крупные — это чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпиады.

Ни принимать, не участвовать в них, как национальная сборная — мы не имеем права. Это исходные условия — будет еще большая юридическая борьба — и само решение WADA может быть оспорено и отдельные спортсмены могут доказывать свою чистоту, но удар по спорту, причем не только отечественному, но и мировому, нанесен серьезный.

Подробнее в видеосюжете Александра Кузмака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам главы Минспорта РФ Павла Колобкова, Россия проделала невероятную работу в борьбе за чистый спорт.

 

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