Вердикт WADA о лишении РФ права участия в мировых чемпионатах может быть оспорен

В Лозанне Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что отстраняет Россию на четыре года от крупных международных соревнований. Крупные — это чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпиады.

Ни принимать, не участвовать в них, как национальная сборная — мы не имеем права. Это исходные условия — будет еще большая юридическая борьба — и само решение WADA может быть оспорено и отдельные спортсмены могут доказывать свою чистоту, но удар по спорту, причем не только отечественному, но и мировому, нанесен серьезный.

Подробнее в видеосюжете Александра Кузмака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам главы Минспорта РФ Павла Колобкова, Россия проделала невероятную работу в борьбе за чистый спорт.