Павел Колобков: Россия проделала невероятную работу в борьбе за чистый спорт

Министр спорта РФ Павел Колобков во время пресс-конференции, посвященной решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах, заявил об огромной проделанной работе, направленной на борьбу за чистый спорт.

По его словам, в России была реформирована антидопинговая система. Павел Колобков отметил, что данные мероприятия проходили совместно с советниками WADA.

«Мы реформировали по сути всю систему, у нас новое руководство лаборатории. Это делалось вместе с советниками Всемирного антидопингового агентства. Они работали здесь в течение двух лет, и за эти годы мы проделали невероятную работу. И с точки зрения законодательства министерство спорта постоянно отчитывается перед ЮНЕСКО, перед Советом Европы, мы все выполняем», — сказал Павел Колобков.

Глава Минспорта добавил, что с точки зрения соблюдения законодательства в мероприятиях по борьбе с допингом Россия может являться эталоном в данной области для многих стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано.