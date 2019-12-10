«Стас Поппинс»: фото Бондаренко в комнате под зонтом насмешило фанатов

Станислав Бондаренко порадовал поклонников забавным фото с супругой. Снимок появился на странице актера в Instagram.
В кадре сам Стас сидит на кровати, держа над головой раскрытый зонт. Рядом с ним вполоборота находится его возлюбленная — Аурика. Фото Бондаренко сопроводил известной шуткой о том, что он не боится дождя в помещении, поскольку у него есть зонт.
Многие фолловеры отметили, что супруги выглядят счастливыми и влюбленными. А некоторые поклонники даже принялись искать объяснение появлению неожиданного предмета в гостиничном номере.
«Это просто Стас Поппинс прилетел!»
«Пипец, осторожный какой»
«Все правильно, береженого Бог бережет. А вдруг сработает пожарная система?» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бондаренко трогательно поздравил супругу с днем рождения.