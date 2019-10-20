«Люблю»: Бондаренко трогательно поздравил супругу с днем рождения

Известный российский актер Станислав Бондаренко на своей странице в Instagram разместил трогательное послание своей супруге — Аурике Алехиной. Звезда кино и сериалов поздравил свою избранницу с днем рождения и поблагодарил за «прекрасных дочерей», о которых вместе с ней заботится. Отец семейства пожелал имениннице исполнения всех желаний и завершил поздравление признанием в любви.

«Спасибо, что наполняешь мою жизнь красотой, заботой и любовью. Никогда не перестану благодарить за прекрасных дочерей. <>Желаю тебе, что бы ты никогда не теряла свою индивидуальность и развивалась в любых направления в зависимости от твоих желаний. Люблю», — написал Бондаренко.

Судя по публикациям в профиле Алехиной, супруги уже начали отмечать праздник. Они поехали кататься по городу на кабриолете, а после зашли в ресторан.

Instagram @st_bond

Поклонники звездной парочки тоже начали поздравлять Аурику с днем рождения, причем свои пожелания фанаты оставляли как на страннице самой именинницы, так и в профиле Бондаренко.

«С Рождением вас! Обнимаю! Поздравляю!»

«Оставайтесь такими же лучезарными!»

«Какие же красивые. Самая лучшая, любимая и красивая пара. От всей души поздравляю Аурику с Днем Рождения. Желаю любви и счастья!» — написали фоловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуобнаженный Бондаренко выложил постельные фото с женой.