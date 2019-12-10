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  4. Анастасия Волочкова утонула в розах и заинтриговала неким любимым — фото

Анастасия Волочкова утонула в розах и заинтриговала неким любимым — фото

, 7:16 | Сергей Зеленский Фото 76

Балерина выступила в Подмосковье и едва ли ожидала такой успех.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова по возвращении с выступления в подмосковном Солнечногорске опубликовала впечатляющее фото из салона автомобиля. 43-летняя уроженка Петербурга на заднем сиденье машины в буквальном смысле утопает в букетах роз.

«Не это ли счастье? Я от души подарила Солнечногорску этот наш спектакль!» — подписала она снимок.

Instagram @volochkova_art

Однако интриги придает следующая фраза танцовщицы, где она сообщает о некоем возлюбленном.

«И вот так нарядно еду к любимому», — написала она.

Она также поблагодарила поклонников за эмоции и цветы.

В свою очередь подписчики заинтересовались, кто же он — избранник Анастасии: «Когда мы увидим вашего любимого?».

А многие, безусловно, восхитились количеством цветом, подаренных артистке. К тому же, она добавила, что вслед за ее автомобилем следует еще один, в котором доставляется еще больше букетов.

«Вот, что значит море цветов, утопать в цветах», — написала одна из фолловеров.

«Анастасия, вам очень идут белые розы! Будьте счастливы!» — добавила другая.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на злопыхателей, которые завидуют, и просто не могут жить «такой яркой жизнью», как она.

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