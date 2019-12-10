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«Есть повод»: Лазарев нежно поцеловал Варнаву в губы — фото

, 7:00 | Анастасия Игонина Фото 122

Певец поделился снимком, демонстрирующим его теплые отношения со звездой Comedy Club.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев поздравил свою подругу — Катерину Варнаву — опубликовав неоднозначное фото. На снимке артисты запечатлены во время поцелуя в губы.

Фотография появилась на странице певца в Instagram. На ней сам Сергей в темном костюме положил руку на талию Катерине, в то время как Варнава прижала ладонь к шее певца.

Instagram @lazarevsergey

Именинница, которую Лазарев отметил на фото, прокомментировала кадр.

«Ну, я считаю, что есть повод, хотя бы на сегодня, поговорить об этом поцелуе», — написала актриса.

Поклонники обоих артистов в комментариях поделились своими эмоциями, вызванными публикацией. Фолловеры разделились на два лагеря: тех, кто счел Лазарева счастливчиком после поцелуя Варнавы, и тех, кто счел счастливицей звезду Comedy Club после поцелуя певца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лазарев пошутил над Гагариной, разглядывая совместные фото.

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