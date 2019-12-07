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«Аномалия в тренде»: Лазарев пошутил над Гагариной, разглядывая совместные фото

, 6:39 | Алиса Старжевская Фото 40

На своей странице в Instagram певица опубликовала забавные кадры, на которых позирует вместе с поп-исполнителем.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина и поп-исполнитель Сергей Лазарев порадовали поклонников совместными фотографиями в Instagram. Призеры «Евровидения» выложили в свои личные аккаунты совместные фото. На снимках Сергей в однотонной черной рубашке и брюках цвета хаки обнимает звезду. Артистка при этом позирует в мерцающем белоснежном мини-платье.

«За кулисами музыкальной премии „Виктория“ с прекрасной Полиной. Полинка, я не стал выкладывать остальные фото», — написал артист в подписи к посту.

Реакция звездной подруги не заставила себя долго ждать.

«Их выложу я! Пффф! Жди», — посмеялась Гагарина.

На радость фанатам певица выложила серию из девяти фото, на которых она с Лазаревым запечатлена в самых забавных позах и с самых неудачных ракурсов. Вероятно, музыкант выбрал для своего аккаунта самый удачный снимок, в то время как поп-дива решила показать все «закулисье» съемок.

Instagram @lazarevsergey

Одним из первых публикацию светской львицы прокомментировал ее коллега.

«Особенно нравится, что у тебя две правой руки! Аномалия в тренде», — иронично заметил Лазарев.

Волну юмора с радостью подхватили подписчики. Они признались, что искренне любят Сергея и Полину за их умение смеяться над собой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Полину Гагарину оскорбили на музыкальном шоу.

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