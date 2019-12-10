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  4. Восьмилетний мальчик не вернулся из школы в Ивановской области

Восьмилетний мальчик не вернулся из школы в Ивановской области

, 1:28 | Сергей Зеленский 37

Ребенка разыскивают полиция и волонтеры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Восьмилетний мальчик пропал 9 декабря в городе Кинешма Ивановской области по пути из школы. В первой половине дня он еще был на занятиях, однако дома так и не появился.

Помимо полиции, к розыску подключились волонтеры, которые сообщили в соцсетях о начале в ночь на 10 декабря поисковой операции.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ивановской области, этот ребенок уже ранее убегал из дома.

Население Кинешмы составляет более 83 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как мальчик, запачканный кровью, забежал в пекарню, спасаясь от отчима-убийцы в Татарстане.

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