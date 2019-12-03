Видео: Мальчик в крови забежал в пекарню, спасаясь от отчима-убийцы в Татарстане

Единственный выживший ребенок в жестокой резне, устроенной жителем города Менделеевск в Татарстане, нашел убежище в пекарне. 5-tv.ru публикует видео инцидента.

На кадрах видно, что ребенок зашел в пекарню в одном нижнем белье. Судя по всему, он добирался до нее без одежды по морозу. На теле ребенка видны кровавые следы – особенно на ладонях. В поисках помощи он заходит за прилавок и уходит в служебное помещение.

Вскоре оттуда выходит испуганная сотрудница магазина. Она хватается за голову и тоже зовет на помощь. Затем мальчику вызвали скорую помощь; вскоре его увезли медики.

Как сообщал 5-tv.ru, жуткое преступление произошло в Менделеевске 3 декабря. Житель Татарстана зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына. Спастись удалось только третьему ребенку – 12-летнему пасынку мужчины.

На сайте Следственного управления СК РФ по Татарстану говорится, что в убийстве подозревается 41-летний житель республики. Против него возбудили уголовное дело. При задержании он сказал, что его мотивом была ревность. В момент преступления мужчина был пьян.