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Путин: Разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено

, 2:11 | Сергей Зеленский Видео 14

В Париже завершилась встреча в «нормандском формате».

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» 9 декабря заявил, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено. Глава российского государства напомнил также, что украинской стороне не следует затягивать с выполнением обязательств по амнистии.

Путин подчеркнул, что нельзя забывать о простых людях в Донбассе, а достигнутые на саммите договоренности должны улучшать их жизнь не когда-то, а сейчас. Кроме того, по словам президента РФ, необходимо продлить срок договора об особом статусе отдельных регионов Украины.

Он также добавил, что участники переговоров подтвердили безальтернативность последовательного выполнения «Минска-2».

В целом Путин назвал «очень полезной» работу лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Украине.

Как передавал 5-tv.ru, лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи.

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Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи
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